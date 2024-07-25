Омск-Информ
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·Общество

Его нет в программе празднования, которую озвучили чиновники.
В этом году омские власти не будут устраивать на День города салют. Корреспонденту РИА «Омск-информ» в мэрии пояснили, что причина та же, что и в случае отмены фейерверка на День Победы.
– Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с победой, – комментировал тогда губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее стала известна программа Дня города в Омске.
·Общество

Его нет в программе празднования, которую озвучили чиновники.
В этом году омские власти не будут устраивать на День города салют. Корреспонденту РИА «Омск-информ» в мэрии пояснили, что причина та же, что и в случае отмены фейерверка на День Победы.
– Салют мы обязательно проведем, когда все наши парни, которые сейчас, следуя примеру наших дедов и прадедов, защищают Отечество от фашистов и участвуют в специальной военной операции, вернутся домой с победой, – комментировал тогда губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее стала известна программа Дня города в Омске.