Основные мероприятия планируются в субботу, 3 августа.

Заместитель мэра Омска Инна Елецкая и директор департамента культуры Олег Федоренко рассказали, как в этом году будет проходить празднование Дня города. Главной темой всех мероприятий станет Год семьи. Для горожан подготовили 64 развлекательных, творческих и спортивных проекта.

– Все, что увидят омичи в этом году на Дне рождения города, будет связано с традициями семьи, гостеприимством. Надеемся, вам понравится, – рассказала Инна Елецкая.

В праздничные дни 2–4 августа мероприятия будут проводить на нескольких площадках: в районе улицы Музейной, на Ленина и Соборной площади, на улице Чокана Валиханова, в «Омской крепости», в скверах им. Дзержинского и им. Алтунина, в «Южном театральном саду». Впервые в праздновании задействуют Аллею олимпийцев, где проведут соревнования по киберспорту.

2 августа

В пятницу, 2 августа, в Выставочном сквере откроется выставка «Флора». В 16:00 начнется торжественное мероприятие. Выставку можно будет посетить до 6 августа.

На улице Музейной с 2 по 4 августа проведут фестиваль ремесел. В нем примут участие 170 мастеров. В субботу, 3 августа, они проведут три розыгрыша призов.

3 августа

В 08:00 в Омске от Соборной площади стартует Сибирский международный марафон.

С 12:00 до 18:00 на Чокана Валиханова пройдет фестиваль настольных игр. Омичи смогут сыграть в «Мафию», «Го», «Скрэббл» и др.

В это же время в «Южном театральном саду» «Лицейский театр» покажет спектакль «Король-Олень». Свои спектакли покажет также «Студия Любови Ермолаевой».

На улице Ленина около памятника Врубелю выступят цирковые и танцевальные коллективы. С 12:00 до 18:00 танцоры будут соревноваться во всех современных направлениях.

В 14:00 3 августа на Ленина состоится «Кулинарный Любинский». Свои умения покажут шеф-повара городских ресторанов. Они приготовят 10-метровый пирог с изображением ракеты «Ангара» и надписью «Омск – ты просто космос!». Рестораны также проведут тематические фестивали еды, например фестиваль плова и шашлыка.

С 14:00 до 18:00 на площади Победы пройдет турнир по силовому экстриму. Участники будут поднимать штанги, таскать бревна, металлические блоки, камни и даже автомобили.

С 14:00 до 22:00 на территории «Омской крепости» споют кавер-группа «Филин’s Band» (19:00) и группа «5УТРА» (20:30). Также выступит OleDj, а театр ГАЛО представит световое шоу.

В 17:00 у Тарских ворот планируется фестиваль исполнителей городского романса. Для гостей споют Алексей Гализдра, Юрий Ким, Руслан Олесов, Николай Кондратьев, Александр Шаханин, Дарья и Олег Митраковы.

В 18:00 на Соборной сцене выступят TECUILLA, Виталий Гогунский (Кузя из «Универа») и кавер-группа из Омска «СуперGood». В конце вечера ожидается концерт группы «Пицца».

4 августа

В субботу и воскресенье, 3 и 4 августа, в парке Победы пройдет фестиваль исторической реконструкции. «Щит Сибири» организует соревнования по средневековому бою и фехтованию, концерт и ярмарку.

С 10:00 до 14:00 4 июля в скейт-парке на Бударина пройдет фестиваль экстремального спорта. Под музыку диджея планируются выступления на скейтбордах, самокатах и роликовых коньках.