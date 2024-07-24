Омск-Информ
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·Политика

Новый глава находится в статусе исполняющего обязанности.

После того как Дмитрия Маркелова назначили на пост министра здравоохранения Омской области, региональный клинический онкологический диспансер остался без руководителя. Новым главой стал Андрей Доронин, он находится в статусе исполняющего обязанности главного врача.

Доронин занимал должность заместителя главного врача по медицинской части. Он является акушером-онкологом. Окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 2007 году. Доронин работает в онкодиспансере больше 10 лет – с 2013 года.

·Политика

Новый глава находится в статусе исполняющего обязанности.

После того как Дмитрия Маркелова назначили на пост министра здравоохранения Омской области, региональный клинический онкологический диспансер остался без руководителя. Новым главой стал Андрей Доронин, он находится в статусе исполняющего обязанности главного врача.

Доронин занимал должность заместителя главного врача по медицинской части. Он является акушером-онкологом. Окончил Читинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» в 2007 году. Доронин работает в онкодиспансере больше 10 лет – с 2013 года.