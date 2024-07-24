Появилось штормовое предупреждение на пятницу и ночь субботы.

В пятницу, 26 июля, с сохранением ночью 27 июля местами по Омской области ожидается непогода. По информации Обь-Иртышского УГМС, омичам стоит приготовиться к сильным ливням, грозам, граду и порывам ветра 17–22 м/с.

Из-за плохой погоды могут возникнуть чрезвычайные ситуации, в числе которых: пожары в частном секторе, аварии на коммунальных и энергетических системах, повреждения линий связи и электропередач. Также могут быть проблемы с движением транспорта и ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

Сообщить о чрезвычайной ситуации или аварии из-за погоды можно по телефонам: 78-78-78, 101, 25-83-26 и 44-91-00.