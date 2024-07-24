Омск-Информ
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·Общество

Она располагается на улице 70 лет Октября.
На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию новый 19-этажный дом. Многоэтажка площадью 11 936,4 кв. м располагается по адресу: улица 70 лет Октября, 3а.
Как сообщили в мэрии, в доме 144 квартиры: 80 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. На первом этаже сделали семь офисных помещений.
Построило дом ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест».
·Общество

Она располагается на улице 70 лет Октября.
На Левобережье Омска ввели в эксплуатацию новый 19-этажный дом. Многоэтажка площадью 11 936,4 кв. м располагается по адресу: улица 70 лет Октября, 3а.
Как сообщили в мэрии, в доме 144 квартиры: 80 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 16 трехкомнатных. На первом этаже сделали семь офисных помещений.
Построило дом ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест».