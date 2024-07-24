Омск-Информ
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·Общество

Он снова курсирует от Амурского поселка до улицы Стрельникова.
В Омске полностью восстановили движение трамваев № 7. До конечной остановки «Стрельникова» транспорт начал ходить уже в 11:30.
Напомним, проезд трамваев со вчерашнего утра затруднял поднявшийся уровень воды. К вечеру властям удалось восстановить движение до остановки «Улица Долгирева».
Из-за ливня по укороченным схемам также вынуждены ходить трамваи № 4 и 8.
·Общество

Он снова курсирует от Амурского поселка до улицы Стрельникова.
В Омске полностью восстановили движение трамваев № 7. До конечной остановки «Стрельникова» транспорт начал ходить уже в 11:30.
Напомним, проезд трамваев со вчерашнего утра затруднял поднявшийся уровень воды. К вечеру властям удалось восстановить движение до остановки «Улица Долгирева».
Из-за ливня по укороченным схемам также вынуждены ходить трамваи № 4 и 8.