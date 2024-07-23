Омск-Информ
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·Общество

В департаменте транспорта заявили о сокращении трех маршрутов трамваев.

Департамент транспорта Омска проинформировал о коррекции движения трех трамвайных маршрутов. Причиной сокращения движения рейсов № 4, 7 и 8 стал ночной ливень, затопивший пути. 

Так, в связи с высоким уровнем воды маршрут № 7 в направлении Амурского поселка проследует до остановки «Долгирева». Движение вагонов по маршрутам № 4 и 8 скорректировано, до остановки «Котельникова» трамваи поедут через «ПО «Полет». Профильные службы устраняют последствия дождя.

·Общество

В департаменте транспорта заявили о сокращении трех маршрутов трамваев.

Департамент транспорта Омска проинформировал о коррекции движения трех трамвайных маршрутов. Причиной сокращения движения рейсов № 4, 7 и 8 стал ночной ливень, затопивший пути. 

Так, в связи с высоким уровнем воды маршрут № 7 в направлении Амурского поселка проследует до остановки «Долгирева». Движение вагонов по маршрутам № 4 и 8 скорректировано, до остановки «Котельникова» трамваи поедут через «ПО «Полет». Профильные службы устраняют последствия дождя.