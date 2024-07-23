Омск-Информ
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·Общество

Сегодня всех желающих жителей отвезут в баню. Сейчас предстоит сушить дома.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что накануне вечером побывал на улице Володарского в Кировском округе. Там на прошлой неделе произошло подтопление частного сектора из-за ливней.

Как уточнил глава города, вода практически ушла. Сейчас предстоит сушить дома и заниматься оформлением документов на получение выплат.

– Округ задачу понимает. В помощь – специалисты водоканала и «Омскэлектро», – подчеркнул Шелест.

Сегодня всех желающих местных жителей довезут до муниципальной бани на улице Хлебной.

Мэр Омска уже посещал Старый Кировск после ливней и тогда смог пройти только в резиновых рыбацких сапогах. Судя по свежим снимкам, сделанным городской администрацией, дороги в этой части города уже практически высохли. 

·Общество

Сегодня всех желающих жителей отвезут в баню. Сейчас предстоит сушить дома.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что накануне вечером побывал на улице Володарского в Кировском округе. Там на прошлой неделе произошло подтопление частного сектора из-за ливней.

Как уточнил глава города, вода практически ушла. Сейчас предстоит сушить дома и заниматься оформлением документов на получение выплат.

– Округ задачу понимает. В помощь – специалисты водоканала и «Омскэлектро», – подчеркнул Шелест.

Сегодня всех желающих местных жителей довезут до муниципальной бани на улице Хлебной.

Мэр Омска уже посещал Старый Кировск после ливней и тогда смог пройти только в резиновых рыбацких сапогах. Судя по свежим снимкам, сделанным городской администрацией, дороги в этой части города уже практически высохли. 