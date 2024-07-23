Надзорное ведомство добилось отмены обвинительного приговора начальнику цеха организации.

Омский областной суд по инициативе прокуратуры в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении начальника котельного цеха структурного подразделения ТЭЦ-4 и сотрудника ООО «ПромТЭК».

По данным силовиков, 6 мая 2022 года в результате нарушения указанными лицами правил безопасности на насосной станции, входящей в котельный цех ТЭЦ-4 АО «ТГК-11», в результате огневых работ произошло возгорание сухой травы. Огонь распространился на ближайшие дома в поселке Новоалександровка. От указанных действий имущества лишились 37 граждан на общую сумму более 100 млн руб., а также причинен физический вред и наступила смерть человека.

В марте текущего года Советский райсуд Омска оправдал начальника цеха. А сотрудника «ПромТЭК» за нарушение правил безопасности приговорил к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы ежемесячно, обязав выплатить четырем пострадавшим по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного материального ущерба. Остальным потерпевшим за возмещением материального ущерба и морального вреда рекомендовано обратиться в личном порядке.

По представлению прокуратуры данный приговор вышестоящая судебная инстанция отменила, направив материалы дела на новое судебное рассмотрение.