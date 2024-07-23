Омск-Информ
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·Общество

Надзорное ведомство добилось отмены обвинительного приговора начальнику цеха организации.

Омский областной суд по инициативе прокуратуры в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении начальника котельного цеха структурного подразделения ТЭЦ-4 и сотрудника ООО «ПромТЭК».

По данным силовиков, 6 мая 2022 года в результате нарушения указанными лицами правил безопасности на насосной станции, входящей в котельный цех ТЭЦ-4 АО «ТГК-11», в результате огневых работ произошло возгорание сухой травы. Огонь распространился на ближайшие дома в поселке Новоалександровка. От указанных действий имущества лишились 37 граждан на общую сумму более 100 млн руб., а также причинен физический вред и наступила смерть человека.

В марте текущего года Советский райсуд Омска оправдал начальника цеха. А сотрудника «ПромТЭК» за нарушение правил безопасности приговорил к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы ежемесячно, обязав выплатить четырем пострадавшим по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного материального ущерба. Остальным потерпевшим за возмещением материального ущерба и морального вреда рекомендовано обратиться в личном порядке.

По представлению прокуратуры данный приговор вышестоящая судебная инстанция отменила, направив материалы дела на новое судебное рассмотрение.

·Общество

Надзорное ведомство добилось отмены обвинительного приговора начальнику цеха организации.

Омский областной суд по инициативе прокуратуры в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении начальника котельного цеха структурного подразделения ТЭЦ-4 и сотрудника ООО «ПромТЭК».

По данным силовиков, 6 мая 2022 года в результате нарушения указанными лицами правил безопасности на насосной станции, входящей в котельный цех ТЭЦ-4 АО «ТГК-11», в результате огневых работ произошло возгорание сухой травы. Огонь распространился на ближайшие дома в поселке Новоалександровка. От указанных действий имущества лишились 37 граждан на общую сумму более 100 млн руб., а также причинен физический вред и наступила смерть человека.

В марте текущего года Советский райсуд Омска оправдал начальника цеха. А сотрудника «ПромТЭК» за нарушение правил безопасности приговорил к 2 годам принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы ежемесячно, обязав выплатить четырем пострадавшим по 100 тыс. руб. в качестве возмещения причиненного материального ущерба. Остальным потерпевшим за возмещением материального ущерба и морального вреда рекомендовано обратиться в личном порядке.

По представлению прокуратуры данный приговор вышестоящая судебная инстанция отменила, направив материалы дела на новое судебное рассмотрение.