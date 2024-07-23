Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

День китов и дельфинов

Ежегодно 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов.

Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда начал действовать запрет на китовый промысел, введенный 23 июля 1982 года Международной китобойной комиссией после 200 лет беспощадного истребления китов. Запрет действует и поныне и означает, что во всем мире охота на китов, а также торговля китовым мясом запрещены.

Однако, китовый промысел не единственная угроза для данных животных. Еще один из главных факторов исчезновения китов, дельфинов и других морских млекопитающих – это их отлов для дельфинариев, океанариумов и цирков.

Ежегодно в этот день различные природоохранные группы и организации проводят акции и демонстрации в защиту китов и других морских млекопитающих. Часто экологи объединяются и посвящают этот день защите одного уникального вида, которому грозит смертельная опасность или исчезновение.

Особое значение этот день имеет для России, поскольку в морях Российской Федерации обитает несколько десятков видов китов, дельфинов и тюленей. Многие из них находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу РФ и Международного союза охраны природы.

День дачника

Каждый год в России 23 июля празднуют День дачника. Впрочем, это торжество можно отмечать хоть каждый летний день. Пока это неофициальный праздник.

Первые дачи в России появились в XVIII веке, когда Петр I выдавал чиновникам участки под Петербургом. Чтобы на летний период они не разъезжались, а оставались «под рукой».

И по сей день дача, или огород, – один из любимых летних досугов и простор для творчества. Где еще, как не на любимой фазенде, можно вырастить огромную клубнику и поразить воображение соседей урожаем кабачков? Или нажарить шашлыков и пригласить родных отведать их на свежем воздухе?

День ванильного мороженого

День ванильного мороженого отмечается ежегодно 23 июля, в самый разгар лета. Ванильное мороженое – самое популярное мороженое в мире. Его подают практически повсеместно, это прекрасный аккомпанемент к теплым домашним фруктовым пирогам и тортам, к штруделю, к грушам в вине, запеченным фруктам, да практически к любому десерту.

Оно также великолепно само по себе. Вкус ванильного мороженого часто относят к простому, нейтральному вкусу. Если мы хотим обычное мороженое безо всего, то чаще всего подразумеваем ванильное. Как это обычно бывает, покупное мороженое не идет ни в какое сравнение с домашним. Дома мы используем самые качественные ингредиенты и сами контролируем весь процесс приготовления. Поэтому хороший рецепт ванильного мороженого несомненно пригодится.

Ванильное мороженое готовится на основе Английского крема – это базовый кустард для приготовления мороженого. Сливки или смесь молока и сливок загущаются яичными желтками при нагревании. Вы можете использовать смесь молока и сливок в пропорции, данной в рецепте, или вместо этого взять сливки жирностью 10–12 %.