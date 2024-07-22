Судя по всему, вода подмывшая газопровод и ставшая причиной возгорания, хлынула на поверхность.

Прокуратура Центрального округа Омска начала проверку по факту подтопления жилого сектора в районе 19-й Линии, где в субботу произошел страшный пожар, унесший жизнь одного человека.

Как оказалось, сегодня вода поднялась на поверхность из колодца водоразборной колонки в непосредственной близости от места воспламенения газовоздушной смеси. На место выезжали заместитель прокурора округа Алексей Черемнов и старший помощник прокурора Кирилл Степанов. На момент проверки разлив воды ликвидирован аварийной бригадой АО «ОмскВодоканал», с жителями частного сектора побеседовали представители надзорного ведомства.

Работы по осушению затопленной территории, восстановлению электроснабжения и газоснабжения поставлены в прокуратуре округа на контроль.

Напомним, что в минувшую субботу, 20 июля, в результате аварии на газопроводе возникло масштабное возгорание в частном секторе на улицах 19-й и 20-й Линиях. Огнем было уничтожено пять домов, еще более 20 построек пострадали. Один человек погиб. 28 пострадавших жителей получат компенсационные выплаты.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, пожар произошел из-за утечки газа из подземного газопровода. Это могло случиться из-за проседания намокшего от ливней грунта и, как следствие, разгерметизации подземного газопровода. Судя по всему, теперь эта вода вышла на поверхность.