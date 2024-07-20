К трагедии привела утечка газа из подземного газопровода. Предотвратить воспламенение газовоздушной смеси специалисты не успели.

Следственное управление СКР по Омской области возбудило уголовное дело по факту крупного пожара в Омске, в результате которого погиб человек. Трагедия произошла в субботу, 20 июля, около 16 часов в частном секторе на улице 19-я Линия в Центральном округе города.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, пожар произошел из-за утечки газа из подземного газопровода.

– Утечку заметили жильцы и вызвали сотрудников газовой службы, однако воспламенение газовоздушной смеси не удалось предотвратить. В результате хлопка газа загорелся соседний дом, 59-летний хозяин дома погиб. Члены его семьи в это время в доме отсутствовали. Огонь перекинулся на другие дома, в результате пожара полностью уничтожены 5 частных домовладений, еще 21 строение со следами обгорания, – сообщили в СКР.

На месте происшествия работает следственная группа в составе опытных следователей и криминалистов. Они проводят осмотр места пожара, допрашивают очевидцев, работников газовой службы и пострадавших людей.