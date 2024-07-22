В результате крупного пожара в частном секторе Центрального округа пострадали более 20 построек. Власти готовы им помочь.

Администрация Центрального округа Омска рассказала о помощи жителям частного сектора на улицах 19-я и 20-я Линия, где в минувшую субботу произошел крупный пожар. В результате аварии на газопроводе возникло масштабное возгорание – огнем было уничтожено пять домов, еще более 20 построек пострадали.

Как отмечают власти, пострадавшие отказались от расселения, вопрос с временным размещением люди решили самостоятельно.

Что касается получения материальной помощи, то она предоставляется как из резервного фонда администрации города Омска (улица Герцена, 25, каб. 405, 409, тел.: 24-76-21, 25-62-53), так и за счет средств областного бюджета – через комиссию Управления министерства труда и социального развития Омской области по городу Омску (п. Биофабрика, 14, тел. 32-49-45).

Также пострадавшие семьи могут обратиться за предоставлением предметов первой необходимости и одежды от казенного учреждения города Омска «Центр социальной поддержки населения» (проспект Мира, 35б, тел. 22-17-72).