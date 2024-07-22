С сервисменом команды Михаилом Дурдиным можно будет проститься в Воскресенском соборе. Его похоронят на Приветном кладбище.

В ХК «Авангард» озвучили дату и время прощания с сервисменом команды Михаилом Дурдиным, всю жизнь отдавшим игре и работе в системе омского хоккея. Спортсмен ушел из жизни вчера в возрасте 68 лет.

Прощание с ним состоится 24 июля с 10:30 до 12:00 в Воскресенском военном соборе на улице Партизанская, 16. Похороны пройдут на Приветном кладбище.

В «Авангарде» Михаил Дурдин выступал с 18 лет, с сезона 1974/1975. По количеству сыгранных матчей за всю историю «Авангарда» он занимает 12-е место и по праву может называться легендой омского хоккея. После завершения карьеры хоккеиста Михаил Дурдин с 1998 года работал детским тренером, а затем и сервисменом. В клубе его любили все, по-свойски называя «дедой Мишей».