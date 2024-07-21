Ушел из жизни сервисмен команды «Авангард» Михаил Дурдин. «Дядя Миша», как его называли в клубе.

Сегодня, на 69-м году жизни скончался ветеран омского хоккея, сервисмен команды «Авангард» Михаил Дурдин. В клубе его ласково называли «Деда Миша».

Михаил Дурдин дебютировал на льду в 18-летнем возрасте в сезоне 1974/75. На третий год пребывания в команде 20-летний Михаил отыграл первый полноценный сезон. Из 52 календарных матчей Дурдин сыграл в 45, забросив 13 шайб и сделав 3 передачи. В игре против челябинского «Металлурга» сделал свой первый дубль. В чемпионате 1981/82 Михаил стал третьим бомбардиром команды, забросив 19 шайб и сделав 7 передач. В игре против «Ермака» он оформил первый свой хет-трик за «Авангард». В сезонах 1975 – 1978, 1980 – 1988 провел за «Авангард» («Шинник») 522 матча, забросил 142 шайбы. После окончания карьеры почти пять лет работал в кузнечном цехе резчиком горячего металла на производственном объединении «Завод транспортного машиностроения» имени Октябрьской революции, тренером в хоккейном клубе «Смена» и ХК «Авангард» с командами 1985 и 1988 годов рождения. С 1998 года работал в ХК «Авангард».

Его любили все. Хоккеистам он всегда помогал с экипировкой и слыл непубличным, очень добрым и простым человеком.

О месте и времени прощания в клубе обещали сообщить позже.