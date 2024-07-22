Фирма «Технолит» уронила начальную стоимость контракта с 4 до 2 млн рублей.

Озвучена компания, которая осуществит строительный контроль за выполнением капремонта омского ТЮЗа. Контракт взяла иркутская компания, ООО «Технолит».

Фирма уронила начальную стоимость вдвое, с 4,025 млн до 2,3 млн рублей. Такую же цену назвали еще два участника аукциона. Всего на аукцион поступило пять заявок, но позже одну из них отозвали.

Согласно условиям, подрядчику доверят оценивать качество выполненных на объекте работ. В отчете он должен отмечать серьезные недостатки и дефекты, их причины и сроки их устранения. В отдельном разделе описываются проблемы, которые ведут к ухудшению качества работ и срыву сроков завершения.

Ремонтировать ТЮЗ начали в мае 2021 года. Этим занимается ООО «Стройцентр-Иркутск» за 792 млн рублей. С апреля 2021 года до конца 2023-го строительный контроль осуществляло ООО «Севертранс» из Кормиловки. На этом этапе работы обошлись в 2,1 млн рублей – это в три раза ниже начальной стоимости (6,5 млн рублей).

Сроки сдачи несколько раз переносились. По обновленному контракту реконструкцию театра необходимо завершить к нынешней осени. Пока ничто не предвещает финал работ.