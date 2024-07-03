Предполагается, что работы должны завершиться уже через пару месяцев.

Предполагается, что работы должны завершиться уже через пару месяцев.

Вчера омские власти начали поиски нового подрядчика, который будет контролировать капремонт ТЮЗа. По данным портала госзакупок, из бюджета на это выделили чуть более 4 млн рублей.

Заяки на конкурс будут принимать до 10 июля. Победителя планируется выбрать 12 июля. Осуществлять сроительный контроль подрядчик должен будет с момента заключения контракта до 31 августа 2024 года.

Напомним, ремонтировать ТЮЗ начали в мае 2021 года. Этим занимается ООО «Стройцентр-Иркутск» за 792 млн рублей. Строительный контроль до конца 2023 года осуществляло ООО «Севертранс» из Кормиловки. Компании заплатили 2,1 млн рублей.