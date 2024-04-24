Омск-Информ
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·Общество

По словам губернатора Виталия Хоценко, темпы ремонта нужно наращивать, а само здание открыть осенью.

Омский ТЮЗ, который ремонтируют с мая 2021 года, планируют открыть этой осенью. Такую задачу подрядчику поставил губернатор Виталий Хоценко.

- Темпы нужно наращивать. Задача – открыть театр для зрителей этой осенью. Этого события жители и гости нашего региона ждут с прошлого года. Затягивать нельзя, - заявил Хоценко.

Изначально здание должны были отремонтировать к сентябрю 2023 года, затем сроки перенесли на декабрь. Сейчас все работы необходимо закончить к осени. Другого выхода нет.

·Общество

По словам губернатора Виталия Хоценко, темпы ремонта нужно наращивать, а само здание открыть осенью.

Омский ТЮЗ, который ремонтируют с мая 2021 года, планируют открыть этой осенью. Такую задачу подрядчику поставил губернатор Виталий Хоценко.

- Темпы нужно наращивать. Задача – открыть театр для зрителей этой осенью. Этого события жители и гости нашего региона ждут с прошлого года. Затягивать нельзя, - заявил Хоценко.

Изначально здание должны были отремонтировать к сентябрю 2023 года, затем сроки перенесли на декабрь. Сейчас все работы необходимо закончить к осени. Другого выхода нет.