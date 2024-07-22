Проект подготовили сразу четыре иногородние компании.

Сегодня, 22 июля, выдано положительное заключение Государственной экспертизы на капитальный ремонт Комсомольского моста в Омске. Проект подготовили четыре компании: «Прима Сервис – проектирование и промышленная безопасность» из подмосковного Королева, московская фирма «Интермост», АО «Сибнит» из Новосибирска и тюменский «Торговый дом «Небесный свет».

Ранее мэр Омска Сергей Шелест анонсировал, что ремонт моста начнется в октябре 2025 года и продлится год. На время ремонта мост будет полностью перекрыт. Приблизительная стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей.

Комсомольский мост считается старейшим сооружением в Омске 1953 года постройки. Поэтому на нем предстоит замена перильных ограждений. Их демонтируют и сделают аналогичные из современных материалов. Исторические опоры освещения постараются сохранить.