Нина Троеглазова долгое время работала в Куйбышевском райсуде, а затем на протяжении десяти лет возглавляла Кировский.

В минувшую субботу, 20 июня, в Омске в возрасте 60 лет умерла председатель Кировского районного суда в почетной отставке Нина Троеглазова. Карьеру судьи она завершила в сентябре 2021 года, отработав в этой сфере сорок лет.

С 1992 по 2010 год Троеглазова работала в Куйбышевском райсуде Омска, где начинала помощником судьи. В 2003 году стала заместителем председателя суда, в 2008–2009 годах исполняла обязанности председателя суда. В апреле 2010 года указом президента Нина Троеглазова была назначена на должность председателя Омского районного суда, а через год возглавила Кировский районный суд Омска и отработала в этом качестве десять лет.

Органы судейского сообщества Омской области выражают глубокие и искренние соболезнования родным и близким Троеглазовой Нины Анатольевны.