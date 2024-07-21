Изображения скандально известной исполнительницы убрали спустя месяц.

Сегодня, 21 июля, в паблике «Союз отцов – Омская область» в социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение от активистов этой общественной организации. Как явствует из поста, еще два месяца назад в «Союз отцов» обратился омич, попросивший помочь убрать баннеры с фотографией скандальной исполнительницы Инстасамки.

Как выяснили общественники, эти снимки – реклама платформы «Сферум» на базе соцсети «ВКонтакте», которую внедряют в систему российского образования с 2023 года для дистанционного общения педагогов, учеников и их родителей. Новая система должна заменить мессенджеры и внедрить дополнительные функции для родителей и учеников.

Изображения появились на улицах Енисейской и 10 лет Октября в Омске и демонстрировали первые посты в соцсети известных людей. Таким рекламным лицом стала Инстасамка. «Союз отцов» воспротивился такой практике.

–М️ы считаем, что исполнительница, прославляющая наркотики, алкоголь и эскорт, не имеет права рекламировать такой важный социальный продукт, – считают общественники.

Спустя почти месяц, 19 июня, из городской администрации пришел ответ, что баннеры убрали.

Похожая ситуация произошла в Новосибирске, где на защиту нравственности встал также местный «Союз отцов». Но там «Сферуму» удалось убедить общественников, что Инстасамка не имеет никакого отношения к социальному проекту.