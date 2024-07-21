Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Михаил Романов стал царем

Основатель династии, правившей Россией более 300 лет, Михаил Романов венчался на царство 21 июля 1613 года в Успенском соборе Московского Кремля. Это было решение Земского собора, созванного после того, как из Москвы выгнали польских интервентов.

Поляки с этим не смирились и попытались убить молодого царя, когда он был с матерью в Костроме. Спас положение вотчинный староста из села Демино Иван Сусанин, который не выдал местонахождение Романова даже под жестокими пытками. И тем самым вошел в историю.

Американцы высадились на Луну

«Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества», – такую фразу сказал астронавт Нил Армстронг, впервые ступив на Луну 21 июля 1969 года.

Командир корабля «Аполлон-11» и его напарник Базз Олдрин гуляли по спутнику Земли более двух часов и за это время много чего успели – установили американский флаг, провели сеанс связи с президентом Ричардом Никсоном, собрали необходимое количество материалов, разместили приборы и установили телекамеру. Уходя, оставили памятную табличку со словами о том, что пришли с миром.

Всего в период с 1969 по 1972 год в рамках программы «Аполлон» на Луне высаживались 12 астронавтов США. Советский Союз ограничился отправкой луноходов.

Первая пластинка Пугачевой

21 июля 1975 года в московские магазины в продажу поступила гибкая пластинка, на которой были записаны три песни Аллы Пугачевой. Среди них был и «Арлекино», с которым молодая певица победила на конкурсе «Золотой Орфей». Стоила пластинка 60 копеек и была раскуплена практически мгновенно.

Последний «Гарри Поттер»

21 июля 2007 года в книжных магазинах появилась седьмая и заключительная книга поттерианы – «Гарри Поттер и Дары Смерти». Она стала наиболее быстро продаваемая книгой всех времен. В первый день в Великобритании и США ушли 11 млн экземпляров издания.

День вредной пищи

Неудивительно, что традиция этого гастрономического праздника пришла к нам из США, где больше всего в мире полных людей. Понятно, что праздник шуточный и имеет психологический эффект – раз в год можно позволить себе картошку фри, бургеры, колу и много другого вредного.