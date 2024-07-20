Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Международный день торта

20 июля отмечается Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом «I CAKE YOU», что значит – «Я приду к тебе с тортом».

У истоков этого сладкого праздника лета стоял «Миланский Клуб» Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. Именно этот творческий союз в 2009 году начал традицию создания совместных музыкальных тортиков, которая затем была поддержана и другими странами.

Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года.

Международный день шахмат

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Международной шахматной федерации.

ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран — на сегодняшний день ее членами являются 201 национальная федерация (на 2024 год). Деятельность ФИДЕ направлена на распространение и развитие шахмат по всему миру, а также на пропаганду и подъем уровня шахматной культуры и знаний.

В полномочиях ФИДЕ устанавливать правила игры в шахматы, условия проведения мирового чемпионата и всех других международных соревнований по шахматам, а также присваивать международные шахматные звания. В настоящее время под эгидой ФИДЕ проводится более 40 официальных чемпионатов для молодежи, мужчин, женщин и пожилых людей.

Авдотья Сеногнойка

В этот день отмечается память преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, в русской традиции — Авдотьи. Дочь суздальского князя Дмитрия Константиновича, Евдокия вышла замуж за Великого князя Московского Дмитрия Донского. Их семейный союз стал залогом мира между Москвой и Суздалем.

Правительница была известна тем, что построила на русской земле несколько храмов, включая Вознесенский женский монастырь в московском Кремле. Евдокия в тайне от всех соблюдала строгий пост, а под пышными княжескими одеждами носила вериги. Воспитав пятерых сыновей, она решила посвятить себя служению Богу и приняла постриг в монашество с именем Евфросиния. Последние годы своей жизни бывшая княгиня провела в молитвах.

На Руси Сеногнойкой Авдотью прозвали за частые дожди, случавшиеся на ее именины и мешавшие заготовке сена. Считалось, что если в этот день начнутся осадки, то выпадать им еще несколько недель, а от большой влажности сено, которое не успели убрать, сгниет прямо на лугах. Поэтому нужно было как можно быстрее собрать его в скирды. Крестьяне знали: «Сгребешь сено в кучи — так не страшны и тучи».