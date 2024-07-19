В Омской области больше всего гигабайт в онлайн-кинотеатрах потратили люди возрастной группы 25–44 лет.

За шесть месяцев 2024 года общее время, потраченное зрителями на онлайн-смотрение фильмов и сериалов, выросло на 45 % в сравнении с первым полугодием 2023 года. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35-44 лет, при этом основная часть интернет-трафика стриминговых платформ приходится на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

С января по июнь 2024 года суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, отмечают в START. В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», интерес к которому сохранился и в 2024 году. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедия и мелодрама. А в топ-3 самых быстрорастущих жанра вошли драма (+64 %), семейный (+62 %) и боевик (+50 %).

Среди фильмов россияне отдают предпочтение комедиям, количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28 % год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научная фантастика (+91 %), историческое кино (+42 %) и семейное кино (+34 %).

По данным МегаФона, в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (свыше 56%). В 2024 году у кинотеатра Wink эта доля оказалась наивысшей – 57 %. Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi и START женщины потребляют более 60 % трафика.

В Омской области 65 % всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на россиян 25–44 лет, из них 35 % – на зрителей возрастной группы 35–44 года. Молодежь (14–24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER (19 % всего трафика) и «Кинопоиск» (18 %), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» – около 33 % от всего интернет-трафика стриминга.

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра – воскресенье.

Активнее всего контент онлайн-кинотеатров смотрят жители Москвы и Краснодарского края – на эти два региона приходится половина всего объема интернет-трафика данного сегмента. В топ-5 регионов также входят: Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.

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