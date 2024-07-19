Омск-Информ
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·Общество

От недомоганий горожане могут страдать все выходные.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются в Омске два дня подряд. Как сообщалось ранее, одна произойдет в субботу с 18:00 до 21:00. Вторая, по прогнозу, начнется в воскресенье в 06:00 и продлится до 12:00.
Сила обеих бурь будет достигать уровня G1 (слабая буря). Однако и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.
·Общество

От недомоганий горожане могут страдать все выходные.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидаются в Омске два дня подряд. Как сообщалось ранее, одна произойдет в субботу с 18:00 до 21:00. Вторая, по прогнозу, начнется в воскресенье в 06:00 и продлится до 12:00.
Сила обеих бурь будет достигать уровня G1 (слабая буря). Однако и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.