Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания в субботу.

Вечером в субботу, 20 июля, омичей снова ожидает магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она продлится пару часов: с 18:00 до 21:00.

Сила бури будет едва достигать уровня G1 (слабая буря). Однако и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.

Отметим, что завтра утром магнитосфера также может быть возбужденной, однако это возмущение не достигнет уровня магнитной бури.