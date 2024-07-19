Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Заложена старейшая башня Московского Кремля

19 июля 1485 года итальянский мастер Антонио Джиларди (Антон Фрязин) заложил Тайницкую башню, с которой началось строительство кремлевских укреплений в Москве. Тайницкой ее назвали из-за скрытого под башней выхода к Москва-реке и колодца, вырытого для снабжения столицы водой на случай осады.

В 1770 году башню снесли при строительстве Кремлевского дворца, но спустя три года историческая башня была восстановлена с последующей надстройкой шатрового верха.

Началась Олимпиада в Москве

Грандиозное спортивное событие, ставшее впоследствии одним из символов советской эпохи, стартовало 19 июля 1980 года. Это были первые в истории Игры, состоявшиеся на территории Восточной Европы. Соревнования, кстати, проходили не только в столице. Также были задействованы Ленинград, Киев и Таллин.

В московской Олимпиаде, несмотря на бойкот со стороны ряда западных стран и Японии, приняли участие делегации 80 государств – приехали 5179 спортсменов. Было разыграно 203 комплекта наград (первое место, естественно, занял Советский Союз), но запомнились Игры трогательной церемонией закрытия. 3 августа в ночное небо Москвы взмыл символ Олимпиады – Мишка. Прошло уже почти полвека, но события тех дней вспоминаются до сих пор.

Метро в Париже

Один из старейших в мире метрополитенов открылся 19 июля 1900 года к Всемирной выставке. «Фишкой» подземки стало то, что первые линии прокладывались строго под проезжей частью улиц, чтобы не попасть в подвалы и погреба домов. Из-за этого некоторые станции имеют искривленную платформу – ширина улиц не везде была достаточной. По этой же причине боковые платформы на некоторых станциях не находятся точно друг против друга.

Особенностями парижского метрополитена являются небольшие промежутки между станциями, большая плотность сети метрополитена в центре города и оформление первых станций в стиле модерн. Сегодня это вторая по загруженности подземка после московской и 10-я в мире.

День пирожков с малиновым вареньем

Вкусный праздник, который уже завоевал сердца многих, начали отмечать в 2015 году, и он быстро обрел популярность. Главная цель этого гастрономического праздника — приносить радость, создавать хорошее настроение и баловать себя вкусной домашней выпечкой.

В разгар летнего сезона, когда малина поспевает в каждом саду, нет ничего проще и приятнее, чем приготовить ароматные пирожки с малиновым вареньем и собрать за столом близких людей для душевного общения.