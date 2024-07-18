При этом общее число преступлений в регионе снизилось.

По данным прокуратуры, за первую половину 2024 года в Омской области произошло 30 изнасилований. За такой же период прошлого года их было 17.

При этом общее число преступлений в регионе уменьшилось на 10 % — с 12 191 до 10 940. Омичи стали реже причинять другим людям тяжелые травмы и красть.

Вместе с тем увеличилось количество убийств — с 31 до 25. Чаще на преступления стали идти несовершеннолетние — 108 случаев против 93 в прошлом году.