Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

День прогулок под дождем

День прогулок под дождем отмечается 18 июля. Есть такие праздники, которые на фоне других выглядят очень необычно, нестандартно. И День прогулок под дождем относится именно к таким. Есть мнение, что этот праздник придумал настоящий романтик, который любил гулять по улицам и ловить долгожданные капли летнего дождя.

Трудно понять, откуда он пришел и кто первым его придумал. Нет никаких данных о том, какое значение придают этому дню в разных странах. Это один из самых таинственных праздников, которые отмечают редко и только с самыми близкими людьми.

Никаких шумных гуляний в этот день не наблюдается – разве что кто-нибудь по собственной инициативе захочет сделать день более интересным и ярким. Мы знаем только день, когда можно устроить для себя дополнительное приятное торжество.

Афанасьев, или Месяцев день

В народном календаре 18 июля называют Афанасьевым днем, или Месяцевым днем. В этот день, а точнее ночью, следует наблюдать за месяцем – он мигает и переливается разными цветами радуги. Смотреть на месяц полезно – он дает силы, энергию, веру в себя и в завтрашний день, избавляет от слез и печалей. И если не спать хотя бы до полуночи, то это к крепкому здоровью.

Вечером советуют строить планы на будущее. А если этого не сделать, то навялятся грусть и тоска, для многих она превратится в долгую болезнь, от которой можно умереть.

В Месяцев день принято заниматься личной жизнью – присматриваться к людям, знакомиться, делать предложения, начинать совместную жизнь и даже играть свадьбу.

Запрещается сплетничать, интриговать, ссориться и рассказывать о чужих проблемах. Нельзя этот день проводить в одиночестве, иначе такое положение может затянуться надолго.

После захода солнца запрещается выполнять работу, кроме обязательной: можно обидеть месяц подобным непочтением. Нужно гулять и отдыхать, устроить хотя бы скромный ужин и побыть в семейном кругу.

Международный день икры

18 июля отмечается Международный день икры. По некоторым данным, этот праздник имеет американские корни. Однако он идеально ложится на русские гастрономические традиции.

Известно, что термин «икра» относится к икре дикого осетра в Каспийском и Черном морях. Четырьмя основными видами икры являются севрюга, осетра, стерлядь и белуга. Тем не менее слово «икра» также часто используется для описания икры других рыб, таких как форель, микижа, лосось, сиг, пинагор.

Производная от персидского слова Хая, означающего яйцо, икра не имела своего статуса деликатеса для ВИПов до XIX века. До этого, несмотря не то что осетр был широко употребляемой рыбой, его икра считалась бесполезной и обычно использовалась в качестве корма для свиней и других животных. Однако к концу XVIII века икра нашла свое место на обеденных столах королевских особ по всему миру и стала желанным продуктом. Сегодня это деликатес. Таким образом появился повод отметить этот праздник и потратиться на икру.