Омск-Информ
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·Общество

За 24 часа на метеостанции «Омск» отметили 92мм осадков. Это очередной максимум.

По информации на 21:45 часов 17 июля за 24 часа на метеостанции «Омск» выпало 92 мм осадков. За 12 часов выпало 73 мм осадков, сообщает телеграм-канал Meteo Omsk. При этом декадной нормой для города является 21 мм.

Ранее мэр Омска сообщал о рекорде в 157% от декадной нормы. Согласно свежим данным, количество осадков превысило декадную норму в 4 раза.

·Общество

За 24 часа на метеостанции «Омск» отметили 92мм осадков. Это очередной максимум.

По информации на 21:45 часов 17 июля за 24 часа на метеостанции «Омск» выпало 92 мм осадков. За 12 часов выпало 73 мм осадков, сообщает телеграм-канал Meteo Omsk. При этом декадной нормой для города является 21 мм.

Ранее мэр Омска сообщал о рекорде в 157% от декадной нормы. Согласно свежим данным, количество осадков превысило декадную норму в 4 раза.