Действия кондуктора маршрута № 14 раскритиковал губернатор Омской области. А директор дептранса Вадим Кормилец извинился перед родителями.

О вопиющем случае поведал губернатор Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. Как отец шести детей, он отреагировал на несправедливость и подверг критике действия кондуктора автобуса № 14, высадившего в ливень школьницу без удостоверения.

– Сотрудника транспортного предприятия мы установили. Поручил мэрии города, чтобы провели беседу и объяснили: выгонять ребенка под ливень, даже если у него нет удостоверения, это как минимум не по-человечески, – сказал Хоценко. – Также думаю, что будет вполне справедливо, если кондуктор принесет извинения.

Контакты мамы передали в мэрию. И, по сообщениям городской администрации, глава департамента транспорта Вадим Кормилец принес извинения родителям школьницы. Проводится проверка.

– Назначена служебная проверка в отношении кондуктора, по итогам которой будут сделаны соответствующие выводы, – уточнили в городской администрации.

Тогда как губернатор обратился к родителям с просьбой контролировать, чтобы у детей всегда были при себе необходимые документы. Это позволит избежать подобных ситуаций.