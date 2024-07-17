В телеграм-канале мэра Омска Сергея Шелеста появилась информация о ликвидации последствий сегодняшнего ливня.

В Омске к 21:00 в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило 532 обращения от жителей. Все они связаны с сегодняшним ливнем. Сейчас на контроле осталось семь обращений, остальные уже отработаны.

В диспетчерскую АО «Омскэлектро» поступило 40 заявок. Из-за непогоды возникли проблемы на 16 кабельных линиях и 10 трансформаторных подстанциях. 12 бригад предприятия и 20 единиц техники выехали на места, чтобы устранить последствия аварий. Сейчас все проблемы устранили и проблем с электроэнергией нет.

В дежурно-диспетчерскую службу УДХБ поступило 28 заявок. Для их выполнения использовали 17 машин, которые применяли для откачивания воды. Все заявки отработали, на контроле остается два дорожных участка.

Из-за перебоев с электроэнергией нарушилась работа 45 светофоров. Сейчас их починили, все они работают. Также произошли нарушения в работе трех тяговых подстанций, было ограничено движение троллейбусов по маршрутам № 4 и № 67. Сейчас работу подстанций наладили, движение троллейбусов происходит в штатном режиме. Работы по ликвидации последствий ливня продолжаются.