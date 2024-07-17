Омск-Информ
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·Общество

Транспорт будет ходить иначе в обоих направлениях.
В связи с превышением критичного уровня воды под виадуком на площади Серова в Омске изменили схему движения автобусов № 69. Они поедут по улицам Блусевич, 15-й Рабочей, с поворотом на Кирова, Богдана Хмельницкого и Маяковского. Отметим, что троллейбусы № 4, 67 со вчерашнего вечера не ездят по Нефтезаводской из-за высокого уровня воды. Как сообщили в департаменте транспорта, сегодня ситуация ухудшилась.
Отметим, что омичи сообщают о затоплении по всему городу. Вода проникает в переходы, салоны автобусов и здания.
По прогнозу синоптиков, ливень сохранится в регионе до конца дня.
·Общество

Транспорт будет ходить иначе в обоих направлениях.
В связи с превышением критичного уровня воды под виадуком на площади Серова в Омске изменили схему движения автобусов № 69. Они поедут по улицам Блусевич, 15-й Рабочей, с поворотом на Кирова, Богдана Хмельницкого и Маяковского. Отметим, что троллейбусы № 4, 67 со вчерашнего вечера не ездят по Нефтезаводской из-за высокого уровня воды. Как сообщили в департаменте транспорта, сегодня ситуация ухудшилась.
Отметим, что омичи сообщают о затоплении по всему городу. Вода проникает в переходы, салоны автобусов и здания.
По прогнозу синоптиков, ливень сохранится в регионе до конца дня.