Можно забить адрес своего дома и узнать, по какой причине отсутствует горячее водоснабжение.

На официальном сайте компании «Омск РТС» появился сервис по поиску актуальных отключений горячей воды. С помощью адресного поиска потребители могут найти свой дом и узнать, почему в нем отсутствует ГВС – по причине аварийной ситуации, из-за гидравлических испытаний либо ремонтных работ. Также указывается ответственная за проведение работ компания и срок их окончания.

Перечень доступен по ссылке https://omskrts.ru/users/people/disconnections/ либо при переходе с виджета «Перечень отключений» на главной странице сайта «Омск РТС». Список адресов обновляется каждый день.

– В сервисе полная информация доступна только по домам, получающим горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Информация от источников других компаний доступна при условии официального информирования АО «Омск РТС». Если адреса в перечне не оказалось, то за уточнением необходимо обратиться в свою управляющую компанию, к поставщику услуг, указанному в квитанциях за тепло и горячее водоснабжение, или Единую дежурно-диспетчерскую службу, – разъяснили в пресс-службе «Омск РТС».

Этим летом во многих домах Омска возникли проблемы со включением горячей воды после окончания ремонтных работ. Особенно сложная ситуация в Амурском поселке, где горячей воды нет около двух месяцев.