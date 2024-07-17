Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Бойня в Екатеринбурге

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Постановление о казни за пять дней до этого принял Уральский Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Палачей было 11. Едва зачитали решение о казни императора, начались выстрелы. Дочь царя Анастасию и горничную семьи добивали штыками. После этого трупы вывезли за город и наспех закопали. Останки пяти членов императорской семьи, а также их слуг были найдены в июле 1991 года в окрестностях Екатеринбурга под насыпью Старой Коптяковской дороги. В июле 2007 года обнаружили останки царевича Алексея и великой княжны Марии.

В 1998 году, ровно через восемьдесят лет после расстрела, останки царской семьи захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Спустя два года Русская православная церковь причислила Николая II, его супругу Александру Федоровну и детей к лику святых.

Сталинградская битва, парад побежденных и Потсдамская конференция

Неслучайно эти важнейшие события, связанные со Второй мировой войной, произошли в один день – в 1942, 1944 и 1945 годах соответственно. Сталинградская битва явилась ключевым событием войны, буквально сломала хребет гитлеровской армии, считавшей себя непобедимой.

По ее окончании 20 тыс. пленных фашистов прогнали под конвоем по Садовому кольцу в Москве, пустив за ними поливальные машины как символ постепенного очищения мира от «коричневой чумы».

А послевоенная конференция, начавшаяся 17 июля 1945 года в Потсдаме, заложила основы будущей программы мира и безопасности Европы.

Открытие Диснейленда

В этот день в 1955 году в Анахайме, к югу от Лос-Анджелеса, открылся Диснейленд, грандиозный развлекательный парк для детей и их родителей. На его строительство ушло 17 млн долларов, но уже скоро инвестиции окупились в десятикратном размере.

Но самым крутым считается Диснейленд в Орландо, штат Флорида, открывшийся в октябре 1971 года. Он так и называется – The Walt Disney World. Всего по миру шесть таких парков – помимо двух американских, в Токио, Париже, Гонконге и Шанхае.

«У нас секса нет»

Эта знаменитая фраза прозвучала 17 июля 1986 года во время телемоста Ленинград – Бостон. Как нередко бывает с крылатыми выражениями, предложение вырвали из контекста. На самом деле представители США спросили у советской стороны: «У нас в телерекламе все крутится вокруг секса. Есть ли у вас такая телереклама?». И ответ звучал так: «Ну, секса у нас… секса у нас нет, и мы категорически против этого! У нас есть любовь. Секс у нас есть, у нас нет рекламы!».

Но фраза быстро ушла в народ и, как говорят сегодня, стала чем-то вроде мема. Как так – секса нет, а рождаемость в стране высокая! Но в Советском Союзе бывали и не такие метаморфозы.