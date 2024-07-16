Жители страны уверены, что этим средствам индивидуальной мобильности не место на улицах городов.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос на тему полного запрета на использование электросамокатов в качестве средства передвижения по улицам российских городов.

Более 70 % подписчиков канала выступили за введение такого запрета. Против – 25 % респондентов, вариант «Все равно» выбрали 4%. На данный момент в опросе приняли участие примерно 100 тыс. человек. Пост собрал около 270 тыс. просмотров и четыре тысячи комментариев.

Менее недели назад, 10 июля, Госдума приняла в первом чтении поправки в КоАП, вводящие штрафы за нарушения при использовании электросамокатов. Они касаются превышения скорости, езды в состоянии опьянения, причинения вреда здоровью при ДТП и подобных случаев.