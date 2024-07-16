Омск-Информ
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·Общество

Они ожидаются в Ленинском округе.
Омский водоканал запланировал еще один ремонт сетей на этой неделе. С 10:00 до 20:00 в пятницу, 19 июля, холодную воду перестанут подавать в 9 зданиях.
Адреса отключений:
  • Чайковского 6, 8, 10а, 66/1;
  • Кучерявенко 3, 10а;
  • Труда 21/1, 21а/1, 49а.
Машину с питьевой водой установят по адресу: Кучерявенко, 8.
Ранее сообщалось, что отключения холодной воды ожидают омичей также сегодня и в четверг, 18 июля. Без воды останутся сотни домов.
1219
·Общество

Они ожидаются в Ленинском округе.
Омский водоканал запланировал еще один ремонт сетей на этой неделе. С 10:00 до 20:00 в пятницу, 19 июля, холодную воду перестанут подавать в 9 зданиях.
Адреса отключений:
  • Чайковского 6, 8, 10а, 66/1;
  • Кучерявенко 3, 10а;
  • Труда 21/1, 21а/1, 49а.
Машину с питьевой водой установят по адресу: Кучерявенко, 8.
Ранее сообщалось, что отключения холодной воды ожидают омичей также сегодня и в четверг, 18 июля. Без воды останутся сотни домов.
1219