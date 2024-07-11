Отключения ожидаются в Центральном округе.
На следующей неделе во вторник и четверг Омский водоканал вновь запланировал ремонт и дезинфекцию водопровода. В связи с этим горожан ожидают отключения холодной воды.
16 июля с 11:00 до 19:00:
- 1-я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30;
- Госпитальная, 24;
- колонки по адресам: 1-я Береговая – Октябрьская; 1-я Береговая, 32; 1-я Береговая, 14.
18 июля с 00:00 до 23:00:
- 40 лет Ракетных Войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 11, 11/2, 19;
- Госплемстанция, 18, 24, 18;
- Дорожная, 18, к. 1; 18, к. 2;
- мкр. Загородный, 1, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 52;
- Сибмисовская, 1/3, 1/4, 1, 1а, 1б; 1, к. 1; 1/1, 1/1,9, 9/1, 9/3, 12, 14;
- Краснознаменная, 1а, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 3а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 19, 21, 23/1, 23, 21а, 21б, 21в, 25; 25, к. 1; 24, 22, 20, 26; 26, к. 1; 26, к. 4; 26/3; 26, к. 2;
- 1-й Квартал, 2, 3, 4, 5, 6;
- Завертяева, 1, 1/1, 3, 4, 5; 5, к. 1; 18, к. 3; 18, к. 4; 22/3, 29, 3д, 16, 18/5; 18, к. 1; 18, к. 8; 18, к. 9; 20, к. 1; 23; 23, к. 3; 23, к. 4; 21, к. 2; 21, к. 1; 21, 22а, 22/1, 25, 17, 15; 13, к. 1; 13; 7, к. 5; 7, к. 4; 7, к. 3; 7, к. 2; 7; 9, к. 1; 9, к. 2; 9, к. 3; 9, к. 4; 9, к. 5; 9, к. 6; 9, к. 8; 9, к. 9; 31, 18/3а, 18/3г, 28, 22а/1, 26/1, 30, 32; 32, к. 1; 32, к. 3; 34; 34, к. 1; 36;
- Каховская, 3 лит. С, 3/2, 5, 3, 7;
- Ядринцева, 24, 26;
- 21-я Амурская, 23а, 2б, 23в; 21а, к. 2; 21а, к. 3; 21а, к. 4; 21а; 21а, к. 1; 21в, 21б; 61, к. 3; 69, к. 3; 61, к. 2; 69, к. 2; 61, к. 1; 69, к. 1; 59, 69, 51, 49, 47, 43/2, 41/1, 41/3, 41/2, 73/1, 43, 41, 39; 25, к. 3; 25, к. 4; 25; 25, к. 1; 37; 37, к. 1; 35, к. 1; 35, 67, 71, 73, 75, 77, 79; 43, к. 3; 46, 46б;
- Успешная, 1а; 1, к. 1; 1, к. 2; 2, 3, 3/1, 4, 5 ;
- Стороженко, 25, к. 1а; 25, к. 11; 25, к. 9; 25, к. 7; 25, к. 5; 25, к. 3; 25, к. 1; 21, к. 1;
- 6-й Амурский проезд, 2, 4, 6, 8, 10, 18;
- 4-й Амурский проезд, 6, к. 2; 7, 14, 12, 10; 10, к. 1; 14, к. 1; 14, к. 2; 14, к. 3;
- 3-й Амурский проезд, 1к2, 5, 3, 3к1, 1, 1к1;
- 2-й Амурский проезд, 6; 4, к. 3; 4, к. 2; 4, к. 1; 4;
- 1-й Амурский проезд, 3, 5; 5, к. 1; 3, к. 1; 3, к. 2; 5, к. 2; 5, к. 3; 3, к. 3; 5, к. 4; 1, 7; 9, к. 1; 9, 11;
- Байдукова, 25;
- частный сектор по улицам Кедровым, Кленовым, а также садовые товарищества «Строитель», «Загородный» в мкр. Загородном;
- поселок Большие Поля;
- СНТ «Связист»;
- частный сектор по улицам Новаторов, Смоленская;
- частный сектор на улицах 1-я и 2-я Кожевенная;
- коттеджи на улице Дорожной и 1-й Дорожной;
- коттеджи на улицах Драверта, Ядринцева, Вяткина;
- коттеджи в переулке Донецком 2, 3, 4, 5, 6;
- Донецкая, 11;
- коттеджи на улицах Петровского, Каховская;
- коттеджи на Комнатова, Полуэктова, Стороженко, Ситникова, Лазаренко, Цукановой, Желтоплясова, Байдукова, Куросанова, Голоскокова;
- СНТ им. Левина, Степные зори, Керамик-3, Испытатель;
- Воинская часть, 489.
Машину с питьевой водой установят около дома № 18/8 на улице Завертяева.