За шесть месяцев в экопункты регионального оператора 200 тонн вторичных ресурсов, что примерно соответствует загрузке 50 КамАЗов.

По данным регионального оператора по обращению с ТКО – компании «Магнит», омичи стали проявлять больший интерес к сдаче вторичных ресурсов. За последние полгода они принесли в экопункты регоператора почти 200 тонн вторсырья, что примерно соответствует загрузке 50 грузовиков КамАЗ. Больше всего было сдано картона – примерно половина от общего количества. Также омичи активно сдавали макулатуру (около 20 %), пластик (5 %) и немного алюминия, жестяных банок. За данные ресурсы жители получил порядка 5 млн рублей. Между тем за весь 2023 год жители региона заработали на сдаче вторсырья 6,9 млн рублей.

Проект «Экопункт» региональный оператор реализует в Омской области с 2022 года. Сегодня в Омске работают пять пунктов по закупу вторсырья у населения. Они расположены:

ул. Лизы Чайкиной, 1,

пр. Пр. Комарова 31б,

ул. 9-я Линия (остановка общественного транспорта),

пр. Мира, 30/1,

улица Степанца, 9 ( в районе Левобережного рынка).

В марте этого года региональный оператор совместно с правительством Омской области объявил конкурс под названием «Экошкола» для детских образовательных учреждений Омской области с главным призом в 1 млн рублей.

Сейчас конкурс по сбору и сдаче вторичных ресурсов в самом разгаре. К участию присоединились около 70 школ и детских садов из разных районов, включая отдаленные. Среди них школы и детские сады из Тарского и Горьковского районов. В сельские районы приезжает экомобиль регионального оператора и вывозит собранное школами и детскими садами вторсырье.

За каждую сданную партию вторсырья образовательные учреждения получают определенную сумму и квитанцию. Средний чек составляет от 12 до 30 тыс. рублей.