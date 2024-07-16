Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Первый ядерный взрыв

В начале 1940-х годов в Америке были разработаны физические принципы осуществления ядерного взрыва (так называемый «Манхэттенский проект»).

16 июля 1945 года на полигоне близ Лос-Аламоса произвели наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.

В процессе подготовки ядерного испытания на полигоне была построена 30-метровая башня. 12 июля началась сборка ураново-плутониевого атомного заряда, мощность которого составляла 20–22 килотонн. Через два дня почти готовое ядерное устройство (без детонаторов) подняли на вершину башни. В ночь на 15 июля на нем установили детонаторы.

А 16 июля в 05:29:45 установка была подорвана.

В августе 1945 года две мощные атомные бомбы сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате атомной бомбардировки в Хиросиме были убиты и пропали без вести около 200 тысяч человек, в Нагасаки – около 80 тысяч. Сами города превратились в пепел. Впервые за всю историю человечества было применено ядерное оружие. Тогда это не вызывалось военной необходимостью. Руководство США преследовало политические цели – продемонстрировать свою силу для устрашения СССР.

Международный день змеи

Ежегодно 16 июля отмечается Международный день змеи.

Змеи – подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Изучением змей занимается серпентология. В мире насчитывается около 3,5 тысячи видов змей, из которых 600 ядовиты. Однако только 200 из них признаны Всемирной организацией здравоохранения опасными для человека.

Змеи всегда занимали в жизни человека, в культуре разных народов особое место. Их либо относили к числу порождений ада, либо обожествляли и поклонялись им. У большинства людей змеи до сих пор вызывают если не ужас и страх, то опасение точно. Отдельные народы, правда, по-прежнему поклоняются змеям. Как правило, это характерно для стран Юго-Восточной Азии, Индии, Китая.

Если в христианском мире змея ассоциируется с тайными недобрыми замыслами, искушением, предательством, то на Востоке змея была и остается символом мудрости. Во многом такие представления обусловлены тем, что народы стран Азии за тысячелетия научились жить рядом с большим числом разных ядовитых и неядовитых (общая доля которых более многочисленна) змей, имея возможность осознавать, что поведение этого животного диктуется его строением и средой обитания, а также способом питания. К слову, отдельные представители неядовитых змей также внушают многим людям страх, а в души многих вселяют ужас. Речь идет о питонах и анаконде.

Учредители Международного дня змеи призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся. Только таким образом можно понять, что змея останется неопасной для человека в случае его правильного поведения при встрече с ней или просто при соблюдении человеком определенных правил при нахождении в местах обитания этих животных.

Мокий и Марк, или Стожары

16 июля имело на Руси два названия. Мокий и Марк, которых поминают в этот день, жили во времена императора Максимиана и были верными христианами. Во время гонений язычники их схватили и пытались заставить поклоняться идолам. Существует предание: когда святых вели к жертвеннику, перед ними и их стражниками вышел маленький ребенок и стал мешать идти. За это язычники жестоко избили невинное дитя. Видя это, Мокий и Марк еще больше укрепились в решении не поклоняться идолам. За это их казнили, обезглавив мечом.

Этот день считался на Руси несчастливым, поэтому советовали не начинать никаких новых дел и вообще проявлять во всем повышенную осторожность.

Еще одно название этого праздника – Стожары. Так люди именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было – в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем. На Руси вообще с почтением относились к звездам, считая их ангелами, которые отворяют вечером окошки в своих светлых домиках, чтобы посмотреть, как люди живут на земле.