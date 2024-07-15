Причальная стенка вблизи речного вокзала с недавних пор является частной собственностью. Но предприниматель заявил, что устранять провал не намерен.

Мэр Омска Сергей Шелест оценил провал на набережной Оми, образовавшийся в конце прошлой недели. Внушительных размеров дыра возникла на причальной стенке неподалеку от речного вокзала. Эта часть набережной носит имя архитектора Альберта Каримова.

Как пояснил глава города, ранее гидротехническое сооружение находилось в ведении Росимущества, однако недавно стало частной собственностью. Федеральное агентство через суд пытается признать сделку недействительной. Пока идут разбирательства, собственник не намерен восстанавливать объект.

– Муниципалитет не может участвовать в ремонте причальной стенки, поскольку у нее есть хозяин. На данный момент силами Управления дорожного хозяйства и благоустройства провалы в асфальте и плитке огорожены, основные проблемные участки засыпаны песком, – сообщил Сергей Шелест. – Владельцу объекта направлены предписания о необходимости привести его в надлежащее состояние. Также будем требовать через суд возмещения понесенных городом затрат.

Он также попросил горожан временно не гулять по этой части набережной, поскольку нахождение здесь является небезопасным.