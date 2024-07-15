Последние стали зарабатывать сразу на 20,9 тыс. рублей меньше.
Омскстат опубликовал данные о средних зарплатах в социальной сфере и науке. В Омской области в январе – марте 2024 года по сравнению с 2023 годом выросли доходы только у воспитателей в детских садах, педагогов в кружках и фармацевтов.
Зарплаты в 2024 году:
- учителя в школах – 43,2 тыс. рублей,
- воспитатели в детсадах – 38,2 тыс.,
- преподаватели в вузах – 86,8 тыс.,
- преподаватели в колледжах – по 43,5 тыс.,
- педагоги в кружках и секциях – 41,1 тыс.,
- врачи – 82,7 тыс.,
- медсестры и фармацевты – 42,6 тыс.,
- младший медицинский персонал – 41,9 тыс.,
- социальные работники – 40,8 тыс.,
- работники учреждений культуры – 41,8 тыс.,
- научные сотрудники – 66,1 тыс.
Учителя стали получать в среднем на 200 рублей меньше. На 1,9 тыс. рублей понизилась зарплата преподавателей вузов, на 700 рублей – преподавателей в колледжах. На 900 рублей выросли зарплаты у воспитателей в детских садах, на 800 рублей – у педагогов в кружках.
Врачи стали получать в среднем на 700 рублей меньше, а фармацевты – на 1,2 тыс. рублей больше. Младший медицинский персонал в этом году зарабатывал на 200 рублей меньше.
Зарплаты научных сотрудников упали сразу на 20,9 тыс. рублей. Работники учреждений культуры стали получать на 500 рублей меньше, а соцработники – на 600 рублей.
Напомним, по данным Омскстата, независимо от профессии средняя заплата в Омской области достигла в апреле 61 517 рублей.