Последние стали зарабатывать сразу на 20,9 тыс. рублей меньше.

Омскстат опубликовал данные о средних зарплатах в социальной сфере и науке. В Омской области в январе – марте 2024 года по сравнению с 2023 годом выросли доходы только у воспитателей в детских садах, педагогов в кружках и фармацевтов.

Зарплаты в 2024 году:

учителя в школах – 43,2 тыс. рублей,

воспитатели в детсадах – 38,2 тыс.,

преподаватели в вузах – 86,8 тыс.,

преподаватели в колледжах – по 43,5 тыс.,

педагоги в кружках и секциях – 41,1 тыс.,

врачи – 82,7 тыс.,

медсестры и фармацевты – 42,6 тыс.,

младший медицинский персонал – 41,9 тыс.,

социальные работники – 40,8 тыс.,

работники учреждений культуры – 41,8 тыс.,

научные сотрудники – 66,1 тыс.

Учителя стали получать в среднем на 200 рублей меньше. На 1,9 тыс. рублей понизилась зарплата преподавателей вузов, на 700 рублей – преподавателей в колледжах. На 900 рублей выросли зарплаты у воспитателей в детских садах, на 800 рублей – у педагогов в кружках.

Врачи стали получать в среднем на 700 рублей меньше, а фармацевты – на 1,2 тыс. рублей больше. Младший медицинский персонал в этом году зарабатывал на 200 рублей меньше.

Зарплаты научных сотрудников упали сразу на 20,9 тыс. рублей. Работники учреждений культуры стали получать на 500 рублей меньше, а соцработники – на 600 рублей.