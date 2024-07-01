Такую сумму статистики зафиксировали в апреле.

Такую сумму статистики зафиксировали в апреле.

Средняя зарплата в Омской области в апреле составила 61 517 рублей. По данным Омскстата, по сравнению с мартом она выросла на 3,3 %, а за год – на 17,5 %.

За период с января по апрель средняя зарплата составила 58 854 рубля. В сравнении с предыдущим годом она выросла на 18,4 %.

Самые маленькие зарплаты до сих пор в производстве одежды. В апреле она составила 19 тыс. рублей, снизившись за месяц на 2,6 %. Зарплата сотрудников сферы обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха выросла за месяц на 57,3 %, до 93 тыс. рублей.