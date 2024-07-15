Чтобы ускорить процесс, надзорное ведомство возбудило дела в отношении должностных лиц ООО «Теплогенерирующий комплекс».

Прокуратура Центрального округа Омска внесла представление руководителю ООО «Теплогенерирующий комплекс» с требованием в кратчайшие сроки восстановить горячее водоснабжение домов в Амурском поселке. Коммунального ресурса нет уже два месяца.

Также надзорное ведомство возбудило в отношении 5 должностных лиц ООО «Теплогенерирующий комплекс» дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг). Они направлены для рассмотрения Госжилинспекцию Омской области.

– Одновременно с этим по поручению прокурора Омской области Алексея Афанасьева региональная прокуратура проводит проверку соблюдения ООО «Теплогенерирующий комплекс» законодательства о собственности, тарифообразовании на коммунальные услуги, финансовой дисциплины, достаточности ресурсов для оперативного устранения аварий на сетях теплоснабжения, – сообщили в областной прокуратуре.

Этим летом проблемы с отсутствием горячей воды наблюдаются в целом ряде микрорайонов. Наиболее сложная ситуация в Амурском поселке.