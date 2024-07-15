Предпринимательница, торговавшая предметами с изображением героев популярного мультсериала, не получала на это согласие компании-правообладателя.

ООО «Смешарики», являющаяся обладателем прав на героев одноименного мультсериала, выиграло суд у предпринимательницы из Омска. В торговой точке 39-летней бизнесвумен продавался контрафактный товар – предметы с изображением «Кроша», «Бараша» и «Кар Карыча».

Поскольку интеллектуальная собственность на этих и других персонажей мультика юридически закреплена за компанией-правообладателем, а ее руководство не давало омичке разрешения на их использование в коммерческих целях, ООО «Смешарики» подали иск в арбитражный суд. Иск был частично удовлетворен – с предпринимательницы взыскали компенсацию за использование изображения героев «Смешариков», судебные издержки и почтовые расходы. Всего вышло 32 тыс. 329 рублей. Также суд постановил уничтожить 4 единицы контрафактного товара.

– С целью обеспечения исполнения решения суда, должностным лицом службы судебных приставов были вынесены постановления о наложении ареста на денежные средства неплательщицы, о временном ограничении на выезд должницы из Российской Федерации, о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства LEXUS RX300 2020 года выпуска, об обращении взыскания на денежные средства неплательщицы, – сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Омской области.

Все это произвело эффект на предпринимательницу. Она полностью погасила всю задолженность за некорректное использование «Смешариков».