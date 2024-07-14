Омск-Информ
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·Общество

Все они в рабочем состоянии.
В Омске выставили на продажу коллекцию советских механических будильников. Два десятка экземпляров владелица предлагает по цене от 100 рублей.
В коллекции есть будильники марок «Ракета» и «Слава». Часть омичка уже успела продать. Как сообщается в объявлении на «Авито», все они в рабочем состоянии.
Ранее сообщалось, что в Омске продаются коллекции открыток с городскими видами и зажигалок.
·Общество

Все они в рабочем состоянии.
В Омске выставили на продажу коллекцию советских механических будильников. Два десятка экземпляров владелица предлагает по цене от 100 рублей.
В коллекции есть будильники марок «Ракета» и «Слава». Часть омичка уже успела продать. Как сообщается в объявлении на «Авито», все они в рабочем состоянии.
Ранее сообщалось, что в Омске продаются коллекции открыток с городскими видами и зажигалок.