Омск-Информ
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·Общество

Стоимость коллекции оценивается в 100 тыс. рублей. 
В интернете на продажу выставили коллекцию старинных открыток с видами Омска. Как заявляет владелец, все открытки выпущены до 1928 года.
– Всего 108 штук, есть чистые, есть с марками, есть подписные. Продается только весь альбом, не разделяем. Редкий уникальный лот, – говорится в объявлении.
Стоимость коллекции оценивается в 100 тыс. рублей. На открытках есть изображения городской думы, Любинского проспекта, виды на Омь и Иртыш. 
·Общество

Стоимость коллекции оценивается в 100 тыс. рублей. 
В интернете на продажу выставили коллекцию старинных открыток с видами Омска. Как заявляет владелец, все открытки выпущены до 1928 года.
– Всего 108 штук, есть чистые, есть с марками, есть подписные. Продается только весь альбом, не разделяем. Редкий уникальный лот, – говорится в объявлении.
Стоимость коллекции оценивается в 100 тыс. рублей. На открытках есть изображения городской думы, Любинского проспекта, виды на Омь и Иртыш. 