Омск-Информ
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·Общество

Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания с 9:00 до 12:00.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнили прогноз магнитных бурь на сегодня, 14 июля. Буря все еще ожидается, как сообщалось ранее. Однако начнется она позже – около 9:00 и продлится до 12:00.
Буря будет уровня G1 (слабая буря). Отметим, что и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.
Магнитосфера в начале рабочей недели, по прогнозу, будет спокойной.
·Общество

Метеозависимые горожане могут испытывать недомогания с 9:00 до 12:00.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ уточнили прогноз магнитных бурь на сегодня, 14 июля. Буря все еще ожидается, как сообщалось ранее. Однако начнется она позже – около 9:00 и продлится до 12:00.
Буря будет уровня G1 (слабая буря). Отметим, что и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.
Магнитосфера в начале рабочей недели, по прогнозу, будет спокойной.