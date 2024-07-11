Метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость и даже тошноту.

Метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость и даже тошноту.

В воскресенье, 14 июля, в Омске снова ожидается магнитная буря. По прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она начнется около 00:00 и продлится как минимум до 06:00.

Буря будет уровня G1 (слабая буря). Отметим, что и во время слабых магнитных бурь люди могут испытывать недомогание: головную боль, слабость и даже тошноту.

По прогнозу лаборатории, магнитосфера будет возбужденной несколько часов и в пятницу, 12 июля.