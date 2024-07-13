Юрий Карандин считает, что с «Авангарда» и других клубов Восточной конференции можно брать пример в проведении трансферной политики.

Знаменитый советский хоккейный арбитр Юрий Карандин порассуждал о селекции клубов КХЛ в межсезонье, упомянув в их числе и омский «Авангард». По мнению функционера, с омичей кое в чем стоит брать пример.

– Сибири и Дальнему Востоку вести комплектацию сложнее, чем, например, клубам из Москвы. Не все хоккеисты хотят жить в самолетах, поэтому есть «северные» наценки на их контракты, приходится уговаривать, переплачивать. Мне бросилась в глаза селекция «Авангарда» и «Амура», они в лидерах. Несмотря на все наценки, Омск сделал два ключевых хода еще весной, подписав вратаря «Сочи» Бердина и продлив на много лет своего лучшего бомбардира Ткачева, – цитирует легендарного арбитра портал Russia-Hockey.

Карандин отмечает, что на лето селекцию откладывать не стоит, и в этом вопросе, по его мнению, «Авангард» – отличный пример, поскольку клубный менеджмент «подготовил трансферные сани еще весной».

Напомним, в мае «Авангард» заключил контракт с бывшим вратарем «Сочи» Михаилом Бердиным и на пять лет продлил соглашение с форвардом Владимиром Ткачевым.